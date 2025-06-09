Это ложь: в ОСГВ Хортица опровергли вброс о присутствии РФ на Днепропетровщине

На территории Днепропетровской области нет ни одного подразделения российских войск. Они не находятся даже вблизи административной границы между Днепропетровской и Донецкой областями.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов.

Россиян нет на территории Днепропетровщины

— Нет, сейчас нет россиян на территории Днепропетровской области. Сейчас нет россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Да, идут бои на западе Донецкой области, но россияне не вышли на административную границу. Их сообщения об этом не соответствуют действительности, они являются ложью, – подчеркнул Трегубов.

Он пояснил, что значительная нагрузка на украинскую оборону сохраняется на Покровском направлении. Наиболее интенсивные атаки наблюдаются восточнее, ближе к району Константиновки.

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— Фактически там россияне пытаются наступать по всей длине нашего Покровского направления. Оно у них и раньше было наиболее активным. Там постоянно более 50 боевых столкновений в сутки, столько нет на других направлениях. Но нужно понимать, что это уже продолжается более 2 лет. Покровское направление для них является главным уже более 2 лет, – отметил он.

На Краматорском направлении, особенно в районе Часового Яра, ситуация несколько стабилизировалась, но боевые действия продолжаются.

— Было немного спокойнее, чем всегда. Но это очень горячий участок. Россияне постоянно пытаются либо пройти Часовой Яр, либо обойти его с севера. Бои идут и в самом городе, и в населенных пунктах вокруг него. Россияне пытаются пройти дальше на запад, чтобы создать себе новые тактические и оперативные возможности. ВСУ делают все, чтобы не дать им этого сделать, – добавил спикер.

По его словам, сейчас враг изменил тактику: действует быстро, атакует мелкими пехотными группами, которые работают под прикрытием дронов и артиллерии.

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