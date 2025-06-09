Главной целью атаки РФ 9 июня был один из оперативных аэродромов – Игнат

Во время массированной ночной атаки РФ на Украину 9 июня главной целью врага был один из оперативных аэродромов.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Атака России на Украину 9 июня: детали от Игната

— Мы говорим о средствах воздушного нападения в целом, массированный удар — один из крупнейших, которые наносит РФ в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен, уже, видимо, в пабликах обсуждают эти вопросы, на один из оперативных аэродромов, был атакован противником, — подчеркнул он.

Игнат не уточнил, о каком именно аэродроме идет речь, однако отметил, что противовоздушная оборона отработала сегодня с мощным результатом.

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— Конечно, есть и попадания. Не будем уточнять, но с таким количеством ракет и дронов, которые выпускает РФ, сбить все невозможно, — добавил спикер ВС.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью РФ применила против Украины 499 средств воздушного нападения, 479 из них обезврежены силами ПВО.

В частности, из 479 дронов, запущенных врагом, 277 сбиты огневыми средствами, еще 183 – локационно потеряны или подавлены РЭБ.

Кроме того, уничтожено 19 из 20 ракет, среди них — и Кинжалы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Медіацентр Україна

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