В Киеве попрощались со спасателями, которые погибли во время атаки РФ 6 июня

В Киеве попрощались с тремя спасателями ГСЧС, которые погибли в результате российского обстрела 6 июня.

Жизнь Павла Езгора, Даниила Скадина и Андрея Реминного оборвались во время ликвидации последствий вражеской атаки на столицу. Они работали в условиях опасности, чтобы помочь людям.

Прощание со спасателями ГСЧС

Прощание с чрезвычайниками состоялось в понедельник, 9 июня. Друзья, коллеги, родные и знакомые погибших пришли в пожарную часть в Святошинском районе, чтобы почтить их память.

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На место, где оборвались жизни Павла Езгора, Даниила Скадина и Андрея Реминного, приносят цветы.

— Эти ребята не носили оружия, не шли в бой. Они погибли, спасая жизни других. Их подвиг — вне времени. Их имена — навсегда в строю. Это боль, которая не поддается словам, — отметили в Министерстве внутренних дел Украины.

В ведомстве добавили, что молятся за еще 21 раненого спасателя из Киева и Тернополя, которые также пострадали от вражеских ударов в тот день.

Напомним, что в ночь на 6 июня Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Падение обломков зафиксировали в Соломенском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Пострадали 32 человека, двое из них — дети, 16 — спасатели.

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