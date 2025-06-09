В МИД назвали, какими способами можно принудить РФ к справедливому миру

Есть два ключевых блока, которыми можно заставить Россию к справедливому миру. Среди них — усиление санкций и укрепление Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в Киеве.

Сибига о принуждении РФ к миру в Украине

По словам Сибиги, есть еще достаточно сфер и отраслей, в которых можно наращивать санкционное давление против России.

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По мнению министра, оно должно стать разрушительным для экономики Российской Федерации.

Среди таких санкций, которые будут наиболее болезненными для Москвы, может стать снижение ценового потолка на нефть, заявил Сибига.

— Наша позиция — речь должна идти о $30. Это видение мы довели до сведения партнеров. Это действительно должно быть решение на уровне или в формате G7, — считает министр иностранных дел.

Сибига утверждает, что Украина очень надеется, что решения в этом направлении будут приняты во время саммита G7 в Канаде.

Как отметил министр, факторы, которые могут принудить Россию к миру, охватывают санкции и замороженные активы.

Он убежден, что необходимо больше воли и решимости, решений в формате G7 и дальнейшая изоляция России.

По словам украинского министра, нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену без достижения справедливого мира.

Второй фактор, который может влиять и давить на Россию, заключается в укреплении Украины, ее оборонных возможностей и усилении Сил обороны, чтобы дальнейшая цена агрессии Кремля росла, резюмировал Сибига.

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