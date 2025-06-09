Украина будет уничтожать средства террора, пока РФ атакует мирных жителей — Сибига

Украина будет уничтожать военную инфраструктуру и средства террора России, как это продемонстрировала спецоперация Паутина, пока страна-агрессор будет продолжать массированные атаки по мирным жителям.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в Киеве.

МИД об уничтожении военной инфраструктуры РФ

По словам Сибиги, ключевой темой переговоров с литовским министром стала неделимая безопасность Украины, Литвы, государств Балтии и всей Европы.

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Сибига отметил, что стороны скоординировали шаги для ускорения интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО накануне Евросовета и саммита Организации Североатлантического договора в Гааге.

— Украина нуждается в поддержке, потому что защищается от сильного врага. Но мы также защищаем союзников, сдерживая агрессивную Россию. Операция Паутина в очередной раз показала миру, на что способна Украина. Это наша активная защита от агрессии и террора, — сказал Сибига.

По его мнению, Украина наносит подобные удары с ювелирной точностью и только по законным военным целям.

Он утверждает, что пока Россия отказывается прекращать огонь и продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, Украина систематически и эффективно будет лишать Москву средств террора.

Сибига рассказал, что каждый уничтоженный российский военный завод, аэродром, склад или самолет — это ликвидация средств убийства, поскольку тогда армия РФ не сможет применять это против украинцев или граждан других стран.

По словам Сибиги, Украина вводит дальновидную и эффективную политику, направленную на уменьшение российской угрозы для всего евроатлантического сообщества, поэтому нужна поддержка мира.

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