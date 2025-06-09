Поступление в университет в 2025 году: перечень необходимых документов

Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, утвержденный приказом от 10 февраля 2025 года № 168, регулирует основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться высшие учебные заведения при организации приема абитуриентов.

Факты ICTV узнавали, что нужно для поступления в университет в 2025 году.

Что нужно для поступления в университет в 2025 году

Для поступления на бакалаврские программы в Украине в 2025 году будет проведен национальный мультипредметный тест (НМТ). В рамках НМТ каждый участник будет выполнять задания по четырем предметам: три обязательных (украинский язык, математика и история Украины) и один на выбор (украинская литература, иностранные языки — английский, немецкий, французский, испанский, биология, химия, физика, география). Во время регистрации абитуриент будет выбирать предмет на выбор.

Сейчас смотрят

Важно, что задания НМТ не будут содержать открытых вопросов с развернутыми ответами, поэтому после тестирования каждый участник сразу узнает количество набранных тестовых баллов за каждый предмет.

В определенные календарным планом сроки эти баллы будут переведены в шкалу 100-200 и отражены в персональном кабинете на вкладке Результаты. Таблица перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 содержится в приложении 5 к Порядку.

Для получения результата по шкале 100-200 по каждому предмету нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

Кроме результатов НМТ этого года для поступления в университет в 2025 году можно будет использовать результаты НМТ за 2022-2024 годы. Также важно, что при расчете конкурсного балла для поступления в вуз в 2025 году на определенную специальность будет учитываться весовой коэффициент для результатов по каждому предмету НМТ.

Таблица с перечнем весовых коэффициентов оценок предметов НМТ размещена в приложении 7 к Порядку.

Перечень документов для поступления в университет в 2025 году

Чтобы принять участие во вступительной кампании 2025 года, абитуриентам нужно подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

документ о полученном образовании с приложением (аттестат или диплом);

сертификат НМТ или ВНО;

военно-учетный документ (для лиц мужского пола);

четыре фотографии размером 3×4 см;

мотивационное письмо;

документы, подтверждающие наличие льгот (при наличии);

медицинская справка формы 086/о (в случае необходимости).

Окончательный перечень документов для поступления в университет в 2025 году будет отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения, выбранной специальности и уровня образования (бакалавр, магистр, аспирант и т.д.).

Актуальную информацию о перечне необходимых документов для поступления в 2025 году вы сможете получить непосредственно в приемной комиссии конкретного учебного заведения или на официальном сайте этого университета.

Читайте также Коэффициент НМТ 2025: как рассчитать конкурсный балл

Источник : УЦОЯО

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.