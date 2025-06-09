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Потери РФ на 9 июня: минус еще 970 оккупантов и более сорока артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 9 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 202-е сутки полномасштабной войны достигли 997 120 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 9 июня 2025

  • личного состава — около 997 120 (+970) человек;
  • танков — 10 915 (+4);
  • боевых бронированных машин — 22 759 (+11);
  • артиллерийских систем — 28 934 (+42);
  • РСЗО — 1 411 (+1);
  • средств ПВО — 1 183;
  • самолетов — 414;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 818 (+167);
  • крылатых ракет — 3 315;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 348 (+123);
  • специальной техники — 3 911.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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