Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 9 июня: минус еще 970 оккупантов и более сорока артсистем
Потери РФ на 9 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 202-е сутки полномасштабной войны достигли 997 120 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 9 июня 2025
- личного состава — около 997 120 (+970) человек;
- танков — 10 915 (+4);
- боевых бронированных машин — 22 759 (+11);
- артиллерийских систем — 28 934 (+42);
- РСЗО — 1 411 (+1);
- средств ПВО — 1 183;
- самолетов — 414;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 818 (+167);
- крылатых ракет — 3 315;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 348 (+123);
- специальной техники — 3 911.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.