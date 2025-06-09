Потери РФ на 9 июня: минус еще 970 оккупантов и более сорока артсистем

Потери РФ на 9 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 202-е сутки полномасштабной войны достигли 997 120 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 9 июня 2025

личного состава — около 997 120 (+970) человек;

танков — 10 915 (+4);

боевых бронированных машин — 22 759 (+11);

артиллерийских систем — 28 934 (+42);

РСЗО — 1 411 (+1);

средств ПВО — 1 183;

самолетов — 414;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 818 (+167);

крылатых ракет — 3 315;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 348 (+123);

специальной техники — 3 911.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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