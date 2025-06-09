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Марина Терюханова, редактор ленты
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Какой штраф за езду без прав на мотоцикле в 2025 году

Мотоцикл
Фото: Pixabay

Дороги — это опасное место, особенно для мотоциклистов. Отсутствие защиты, низкая видимость и неустойчивость, делают их более подверженными серьезным травмам или гибели в случае ДТП. Именно поэтому соблюдение правил дорожного движения (ПДД) является чрезвычайно важным для мотоциклистов.  

ПДД созданы для того, чтобы сделать дороги безопасными для всех участников движения, в том числе и мотоциклистов. Соблюдая ПДД, водитель снижает риск попадания в ДТП. ПДД помогают регулировать движение на дорогах, делая его более четким и предсказуемым. Это уменьшает пробки и другие проблемы, связанные с дорожным движением.  

К сожалению, мотоциклисты рискуют гораздо больше, чем водители автомобилей в случае аварии. Это связано с отсутствием защиты, ведь мотоциклисты не имеют такого же уровня защиты, как водители автомобилей. В случае ДТП они рискуют получить гораздо более серьезные травмы или погибнуть.  

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Какой штраф за езду без прав на мотоцикле в 2025 году 

Мотоциклы меньше автомобилей, поэтому их труднее заметить другим участникам дорожного движения. Это приводит к авариям, даже если мотоциклист не нарушает ПДД.  

Мотоциклисты, как и автомобилисты, должны соблюдать правила дорожного движения. Они также несут административную и уголовную ответственность в случае аварий и должны оплачивать штраф за езду без прав на мотоцикле. Недавно ответственность за управление транспортным средством без документов была пересмотрена. Суммы штрафов указаны в статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сумы штрафов за вождение без прав 

Мотоциклы более неустойчивы, чем автомобили, что делает их склонными к опрокидыванию в случае аварии.   

Какой штраф за езду без прав на мотоцикле в Украине: 

  • Мотоциклист, который не имеет при себе прав, должен заплатить 425 грн штрафа. Но такая сумма назначается в том случае, если у водителя права есть, но он не взял их с собой в поездку.  
  • Если человек вообще не имеет прав, то ему придется заплатить 3400 грн, что составляет 200 необлагаемых минимумов.
  • Если мотоциклиста вообще лишили прав, то ему придется заплатить 20400 грн.  

То есть штрафы для мотоциклистов такие же строгие, как и для автомобилистов, ведь они также являются участниками дорожного движения и могут создавать аварийные ситуации на дорогах.  

Помните, что при повторных правонарушениях штрафы увеличиваются. Также водителя могут лишить прав или конфисковать транспортное средство. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем других участников дорожного движения. 

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