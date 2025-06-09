Зеленский назвал самые жесткие направления боев: Покровск, Курщина, граница Сумщины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 июня рассказал о ситуации на фронте. По его словам, самые жесткие бои идут на трех направлениях.

Зеленский рассказал, какие направления фронта самые горячие

— Наиболее жесткие, интенсивные боевые действия продолжаются на покровском направлении, также в районах Курской операции, а также на границе Сумской области, — отметил глава государства.

Он рассказал, что “везде российская тактика одна — не считать потери и пытаться продвигаться, штурмовать украинские позиции и хоть метр получить”.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на штурмы, наступательные попытки врага останавливаются усилиями украинских военных.

Сейчас смотрят

— Но их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь, наша активность должна сдержать и сдерживает российское продвижение, — отметил он.

Зеленский поблагодарил подразделения, которые проявили особую эффективность на этих участках фронта.

В частности, на покровском направлении это 117 отдельная тяжелая механизированная бригада и 72 отдельная механизированная.

На курском – 47 отдельная механизированная бригада и 80 отдельная бригада десантно-штурмовых войск.

Отдельную благодарность президент выразил воинам, которые защищают приграничье в Сумской и Харьковской областях.

— Каждое наше подразделение, которое успешно выполняет задачи на своем направлении, защищает всю страну… И каждое наше подразделение в Сумской и Харьковской областях, все, кто защищает украинскую границу, делает это эффективно, – спасибо вам! Слава Украине! – завершил обращение глава государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.