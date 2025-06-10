Бесноватые с Шахедами и красной кнопкой: Зеленский о российском обстреле 10 июня

10 июня Россия атаковала Украину, повредив не только обычные жилые дома в разных регионах страна, но и важные культурные и медицинские объекты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 июня.

Зеленский призвал остановить Россию

Президент сообщил, что в результате российского удара в Одессе пострадал роддом, а Одесская киностудия понесла значительные потери.

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Тогда как в столице была повреждена София Киевская. Часть фасада собора обвалилась из-за взрывной волны.

— Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии — это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с Шахедами и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования — больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят, — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что на такие действия нужно реагировать. По его словам, остановить агрессора и принудить его к миру важно не только для Украины, ведь от этого выиграет весь мир.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

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