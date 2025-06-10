Десятки уничтоженных окупантов: бойцы ГУР провели успешную операцию на Купянском направлении

На Купянском направлении бойцы подразделения Химера, входящего в состав Спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны Украины, провели успешную боевую операцию.

Ситуация на Купянском направлении

При поддержке побратимов из подразделений Аратта и Сибирский батальон украинские спецназовцы смогли удержать широкий отрезок фронта и стабилизировали ситуацию в районе.

Обнародованное видео демонстрирует ключевые моменты операции: координацию с командного пункта, штурм вражеских позиций, эвакуацию раненых, а также работу подразделений БпЛА и групп огневой поддержки.

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В результате боя украинская Химера ликвидировала более 30 оккупантов, в том числе 15 — в стрелковом столкновении.

Еще более 40 россиян получили ранения, а двое были взяты в плен.

Также уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.

Напомним, начальник городской военной администрации Харьковской области Андрей Беседин рассказал, город Купянск уничтожен на 90%.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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