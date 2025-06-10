Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Теперь не Шайло: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя
Юлия Гайдук, редакторка ленты
5 мин.

Когда будут известны результаты НМТ в 2025 году: дата

коли будуть результати нмт 2025
Фото: Pixabay

С 2022 года национальный мультипредметный тест (НМТ) является обязательным для поступления в украинские высшие учебные заведения. Он является аналогом системы внешнего независимого оценивания (ВНО).

В 2025 году сдача НМТ началась 4 мая и продлится до 25 июня. Предусмотрено две сессии тестирования: основная (с 14 мая по 25 июня) и дополнительная (с 14 по 25 июля).

После сдачи участники НМТ получают результаты, которые направляются в личный кабинет абитуриента.

Сейчас смотрят

Факты ICTV рассказывают, когда появятся результаты НМТ в личном кабинете в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Когда будут известны результаты НМТ-2025

Результаты НМТ подтверждаются ведомостью результатов национального мультипредметного теста (приложение 2 к утвержденному Порядку проведения НМТ), которая формируется в электронном формате после завершения каждой сессии.

Результаты основных сессий НМТ по каждому из четырех учебных предметов, переведенные в шкалу от 100 до 200 баллов, появятся в личных кабинетах участников до 4 июля. Сведения о дополнительных сессиях будут доступны до 30 июля. Именно эти результаты используются для подачи документов в учреждения высшего образования.

Процедура определения результатов НМТ по каждому предмету включает следующие этапы:

  • Вычисление тестового балла, т. е. суммарное количество баллов, которое получает каждый участник за правильно выполненные задания. Оценивание происходит на основе официально утвержденных схем начисления, разработанных Украинским центром оценивания качества образования.
  • Обработка материалов, предоставленных временными экзаменационными центрами, с целью проверки точности и корректности выполнения процедур.
  • Анализ выявленных во время проверки обстоятельств, которые потенциально могут повлиять на итоговую оценку участника.
  • Результаты тестирования переводятся в шкалу от 100 до 200 баллов согласно таблицам соответствия, утвержденным МОН.
  • Информация о результатах публикуется в личных электронных кабинетах участников.

На объективность результатов национального мультипредметного теста (НМТ) могут повлиять следующие факторы:

  1. Нарушение участником установленных правил прохождения НМТ.
  2. Завершение тестирования раньше установленного времени из-за возникновения нестандартной ситуации.
  3. Информация об обстоятельствах, которые могли негативно повлиять на соблюдение прав участников во время прохождения теста.
  4. Подача участником официального заявления о нарушении процедуры проведения мультитеста.

Финальные баллы НМТ, которые были пересчитаны в шкале 100-200, вносятся в информационную карточку, которая прилагается к сертификату (приложение 3 к регламенту проведения НМТ). Они доступны для просмотра в персональном кабинете каждого участника.

Читайте также
Что будет, если не прийти на НМТ в 2025 году: как действовать и возможно ли вступление
що буде якщо не прийти на НМТ

Что делать после получения результатов НМТ

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) передает результаты тестирования в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). После этого они автоматически появятся в электронных кабинетах абитуриентов.

Когда появятся результаты НМТ в личном кабинете в специальной вкладке, каждый поступающий будет иметь возможность самостоятельно сформировать свою информационную карточку с полученными баллами.

Стоит отметить, что когда будут обнародованы результаты НМТ-2025, они могут быть изменены или отменены исключительно по решению апелляционной комиссии или на основании решения суда.

Читайте также
Сколько действуют результаты НМТ в Украине в 2025 году
Скільки дійсне НМТ

Связанные темы:

Вища освітаВступна кампаніястудентитестування
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь