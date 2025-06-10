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Магнитные бури в июле 2025: в какие дни может ухудшиться самочувствие

Магнітні бурі в липні 2025 року
Фото: Unsplash

В июле 2025 года ожидается несколько сильных магнитных бурь, которые могут повлиять как на физическое, так и на эмоциональное состояние людей.

Второй месяц лета принесет не только жару, но и активные солнечные вспышки, которые вызовут повышенную геомагнитную активность. Особенно осторожными в такие дни нужно быть метеозависимым людям и тем, кто имеет хронические заболевания.

Факты ICTV узнавали даты магнитных бурь в июле, чтобы вы могли заранее подготовиться и минимизировать возможные последствия.

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Магнитные бури в июле 2025 года

Сильные магнитные бури ожидаются 17, 19, 21 и 27 июля. Солнечная активность в эти дни может повлиять на большинство населения. Лучше не перегружать свой организм и не назначать важных дел.

Магнитные бури средней силы накроют Землю 2, 3 и 5 июля. Также геомагнитная активность будет ощущаться 12, 20, 28 и 29 июля. В эти периоды метеозависимые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, раздражительностью и проблемами со сном. В остальные дни сильных магнитных колебаний не предвидится.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь крайне важно внимательно относиться к своему здоровью. Чтобы улучшить самочувствие, медики советуют больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, хорошо высыпаться.

Стоит придерживаться здорового питания и пить достаточно простой воды. От кофеина, алкоголя, тяжелой и острой пищи лучше отказаться. Легкие физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, также могут помочь стабилизировать состояние.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства и в случае необходимости обращаться к врачу.

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