Жара, ливни или шторм: прогноз погоды в Одессе на неделю

Жара отступает, и в течение этой недели планируется уже более умеренный температурный режим, ведь с северо-запада поступает прохладная воздушная масса.

Факты ICTV узнавали прогноз погоды в Одессе на неделю.

Погода в Украине на ближайшие дни

По словам синоптика Натальи Птухи, во вторник, 10 июня, за счет поля высокого давления в Украине будет сухо и преимущественно солнечно. Но в среду ожидаем новый атмосферный фронт с кратковременными дождями. Поскольку с северо-запада поступит более прохладная воздушная масса, то, соответственно, и температурный фон несколько снизится.

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Ночью температура будет в пределах 8-14 °C. 10 июня в дневные часы во многих регионах от 18 до 24 °C тепла. Самыми теплыми у нас остаются Юг и Восток. Там в ночные часы 16-22 °C, а в дневные — 23-29 °C.

В целом будут преобладать при такой ситуации северо-западные воздушные потоки скоростью 5-12 м/с. Отдельные усиления могут быть во время грозовой деятельности.

Во вторник на большую часть территории Украины будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Разве что по восточным областям местами могут быть кратковременные дожди, отдельные грозы.

В дальнейшем в среду, 11 июня, ожидаем новый атмосферный фронт с запада. Он сначала будет влиять на западные и северные области. 12 июня фронт отойдет уже дальше в юго-восточном направлении. Это будет обусловливать кратковременные дожди, отдельные грозы.

В пятницу, 13 июня, уже снова будет повышаться атмосферное давление и преимущественно будет погода без осадков, кроме северо-восточной части.

Какая погода в Одессе сейчас

По словам синоптика Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Яны Антонюк, погода в Одессе и Одесской области 10 июня будет обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада.

10 июня будет переменная облачность, кратковременный дождь местами с грозами. Ветер северный, 9-14 м/с.

В области температура ночью 15-20 °C, а днем 24-29 °C. В Одессе ночью 18-20 °C, а днем 25-27 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Вдоль северо-западного побережья Черного моря ветер северный, 12-14 м/с. Умеренное волнение. Безопасные уровни моря, температура морской воды 19-20 °C.

Завтра, 11 июня, в Одесской области ожидается переменная облачность. Днем в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с северо-востока, а днем изменит направление на южное со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 °C, а днем поднимется до 24-29 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Что касается Одессы, то здесь также прогнозируется переменная облачность, однако без существенных осадков. Направление и скорость ветра будут такими же, как и по области: северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 15-17 °C, а днем достигнет 24-26 °C. Температура морской воды составит 19-20 °C.

11 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Какая погода в Одессе: прогноз на неделю

В течение следующих трех дней, то есть с 10 по 13 июня, ожидается местами чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В течение недели ожидается переменная облачность, без осадков. Днем 11 и ночью 12 июня местами пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. Ветер не штормовой, а температурный фон без изменений.

Сколько градусов в Одессе

В следующие пять суток воздушная масса с северо-запада принесет Одесской области относительно прохладную и неустойчивую погоду, местами с порывистым ветром, дождями и грозами. Температура ночью будет наблюдаться на уровне 15-17 °C, а днем 23-25 °C. Температура морской воды 18-19 °C, умеренное и легкое волнение моря.

В частности, 11 июня ожидается переменная облачность. Температура днем 26 °C, а ночью 15 °C. 12 июня возможны кратковременные дожди. Ночью температура 15 °C, днем 25 °C. 13 июня температура ночью 15 °C, днем 22 °C. 14 июня температура ночью 15 °C, а днем 22 °C.

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