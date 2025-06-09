Украине потребуется 4 млн дронов в 2025 году — еврокомиссар по вопросам обороны

Украина в 2025 году должна произвести около 4 млн дронов для обеспечения линии фронта в боях против армии государства-агрессора РФ.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Chatham House.

Сколько дронов потребуется Украине в 2025 году

По его словам, именно такое количество необходимо для покрытия фронта на фоне высокой эффективности беспилотников в боевых условиях.

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— На линии фронта протяженностью 1200 км около 80% попаданий приходится на дроны – обычный танк, который входит в зону поражения, выживает в среднем шесть минут. Но россияне также умеют использовать дроны, поэтому Украина подсчитала, что в этом году произведет 4 млн дронов для покрытия этой линии фронта, – отметил Кубилюс.

Он сравнил эти потребности с тем, что может ожидать страны Европейского Союза в случае атаки.

— Я начал считать, сколько дронов понадобится государствам-членам ЕС или НАТО в случае атаки России. Литва, моя страна, имеет 200 км границы с Калининградом и 700 км с Беларусью – нам понадобится около 3 млн дронов в год, – сказал он.

По словам еврокомиссара, беспилотники нуждаются в регулярном обновлении каждые несколько месяцев.

Традиционная оборонная модель, основанная на долгосрочных контрактах и предсказуемости, больше не соответствует вызовам современной войны.

Это вызов, который мы обсуждаем с НАТО – как должны измениться цели по способностям в новых условиях, – отметил Кубилюс.

Изготавливать дроны заранее – не продуктивно

Еврокомиссар поделился рекомендацией украинских специалистов: формировать команды из инженеров, операторов, конструкторов и цифровых экспертов, создавать резервы компонентов, но не изготавливать дроны заранее. Поскольку заранее неизвестно, какие именно будут необходимы.

Кроме того, Кубилюс отметил инновационный подход украинской стороны к мотивации операторов дронов.

Уничтожение дорогой российской системы дает 200 баллов, тогда как за попадание в солдата – только шесть. Операторы соревнуются между собой, а победители получают лучшие дроны.

— Речь идет не только о дронах, но и о совершенно другом подходе к ведению обороны, – подытожил еврокомиссар.

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