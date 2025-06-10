Украинская делегация в Стамбуле имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов — Зеленский

Украинская делегация имеет право вести переговоры с Россией только по гуманитарным вопросам, опираясь на украинский меморандум.

Мандата для обсуждения суверенитета и территориальной целостности страны у нее нет, пояснил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская делегация может обсуждать гуманитарные вопросы

— Наш меморандум является основой для переговоров. На его основе наша делегация имеет мандат обсуждать гуманитарные вопросы – судьбу военнопленных и похищенных детей – или перемирие. Однако она не имеет мандата обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наш конституционный вопрос, – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Президент подчеркнул, что Украина не признает оккупацию своих территорий Россией.

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— Мы также неоднократно заявляли: если мы получим соответствующие гарантии безопасности, что Путин не сможет продолжать войну, тогда у нас будет время решить территориальные вопросы. Дипломатическим путем, а не оружием, – добавил он.

В окончании войны должны быть заинтересованы обе стороны

По словам Зеленского, Украина стремится к завершению войны, но для этого необходима заинтересованность обеих сторон. Однако если другая сторона не готова к этому, “она что-нибудь придумает”.

— Они (россияне – ред.) даже сказали нашей делегации: мы знаем, что наш меморандум является ультиматумом и вы его не примете. Итак, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян. Поэтому нам нужны сильные посредники: чтобы они не могли отказаться от достигнутых на переговорах договоренностей, – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты не выступают в качестве сильного посредника на переговорах.

— Россияне сказали, чтобы они (США – ред.) не были за столом переговоров, после чего они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России, – подытожил Зеленский.

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