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Потери РФ на 10 июня: минус еще 960 оккупантов и два самолета

Су-34, літак Су-34
Фото: Getty Images

Потери РФ на 10 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 203-е сутки полномасштабной войны достигли 998 080 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 10 июня 2025

  • личного состава — около 998 080 (+960) человек;
  • танков — 10 919 (+4);
  • боевых бронированных машин — 22 768 (+9);
  • артиллерийских систем — 28 982 (+48);
  • РСЗО — 1 412 (+1);
  • средств ПВО — 1 183;
  • самолетов — 416 (+2);
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 057 (+239);
  • крылатых ракет — 3 330 (+15);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 455 (+107);
  • специальной техники — 3 912 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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