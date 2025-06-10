Потери РФ на 10 июня: минус еще 960 оккупантов и два самолета

Потери РФ на 10 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 203-е сутки полномасштабной войны достигли 998 080 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 10 июня 2025

личного состава — около 998 080 (+960) человек;

танков — 10 919 (+4);

боевых бронированных машин — 22 768 (+9);

артиллерийских систем — 28 982 (+48);

РСЗО — 1 412 (+1);

средств ПВО — 1 183;

самолетов — 416 (+2);

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 057 (+239);

крылатых ракет — 3 330 (+15);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 455 (+107);

специальной техники — 3 912 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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