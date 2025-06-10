Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 10 июня: минус еще 960 оккупантов и два самолета
Потери РФ на 10 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 203-е сутки полномасштабной войны достигли 998 080 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 10 июня 2025
- личного состава — около 998 080 (+960) человек;
- танков — 10 919 (+4);
- боевых бронированных машин — 22 768 (+9);
- артиллерийских систем — 28 982 (+48);
- РСЗО — 1 412 (+1);
- средств ПВО — 1 183;
- самолетов — 416 (+2);
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 057 (+239);
- крылатых ракет — 3 330 (+15);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 455 (+107);
- специальной техники — 3 912 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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