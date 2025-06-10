Как получить деньги вместо Пакунка малюка: куда обращаться и необходимые документы

В условиях военного положения Министерство социальной политики упростило механизм получения денежной компенсации стоимости единовременной помощи Пакунок малюка при рождении ребенка.

Как получить деньги вместо Пакунка малюка в 2025 году, куда обращаться и что необходимо — читайте в материале Фактов ICTV.

Деньги вместо Пакунка малюка: какая сумма предоставляется и кто может получить

При рождении ребенка, кроме денежной помощи, родители могут получить Пакунок малюка. Это специальный набор, в который входят самые необходимые вещи для младенца и его мамы. Однако родители имеют право отказаться от набора и получить деньги.

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Размер денежной компенсации должен быть не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет. В 2025 году сумма составляет 7 689 грн.

Получить денежную компенсацию может один из родителей новорожденного ребенка. В случае отсутствия родителей заявление на получение выплаты могут подать опекуны, приемные родители или родители-воспитатели (при наличии соответствующих документов).

Во время военного положения родители могут использовать средства денежной компенсации Пакунок малюка на необходимые товары, еду, лекарства и так далее. На данный момент снято ограничение по использованию средств исключительно на детские товары.

Денежную компенсацию можно снять, перечислить на другую карту или оплатить онлайн желаемые покупки.

Как получить деньги вместо Пакунка малюка: инструкция

За денежной компенсацией необходимо обратиться не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Для того чтобы получить деньги вместо Пакунка малюка, необходимо подать заявление (лично или заказным письмом) в исполнительный орган сельского, поселкового совета, центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Кроме заявления о назначении денежной компенсации, необходимо предоставить:

копию свидетельства о рождении ребенка (в случае отсутствия — копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его);

вид на постоянное или временное проживание (необходимо для иностранцев и лиц без гражданства);

документ, подтверждающий регистрацию в реестре физических лиц-налогоплательщиков (идентификационный код);

копию решения о назначении опеки над ребенком (при необходимости);

справку из роддома об отказе от получения Пакунка малюка.

При подаче заявления на получение денег вместо Пакунка малюка необходимо указать реквизиты счета, открытого в отделении ПриватБанка. На другие счета банков деньги не выплачиваются.

Срок рассмотрения заявления и предоставления услуги — до одного месяца.

Стоимость — бесплатно.

Когда могут не предоставляться деньги вместо Пакунка малюка

Денежная помощь вместо бэби-бокса не выплачивается, если:

родители получили помощь в виде Пакунка малюка;

родители отказались от новорожденного ребенка;

мать отбывает наказание в местах лишения свободы;

ребенок умер до даты обращения за назначением денежной компенсации.

Источник: Дія

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