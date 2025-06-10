Зеленский о мобилизации: Мы можем 27 тыс. человек в месяц, РФ — до 50 тыс.

Возможности Украины по мобилизации — 27 тыс. человек в месяц, у РФ — до 40-50 тыс. и это только потому, что у них большие потери в этой войне.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Сколько людей могут мобилизовать Украина и РФ ежемесячно

По его словам, мобилизация — проблема в любой войне, ведь люди устают.

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— Мы можем мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, а россияне — 40-50 тыс., потому что их потери больше. У нас мобилизация возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Это мы его остановили, — пояснил Зеленский.

Глава государства признал, что проблема все же существует, однако не считает, что необходима мобилизация 18-летних, как думают лидеры некоторых стран.

— Операция Паутина показала: важно не количество людей, а оружие и технология. А также деньги и давление. А санкции направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну, — отметил Зеленский.

В то же время он ответил западным партнерам, которые среди причин, почему они не решились на санкции, называют то, что Украина не мобилизовала 18-летних.

— Честно говоря, мы предоставили возможность 18-24-летним, чтобы показать, что они тоже могут служить (по контракту, — Ред.), если наши партнеры этого хотят. Это мы им сейчас и дали, в соответствии с нашим законодательством. Между тем тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия, — подытожил президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Válasz Online

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