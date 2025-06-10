Зеленский о ночной атаке: Удары РФ громче попыток принудить Путина к миру

Российские удары ракетами и Шахедами по Украине громче, чем попытки США и других в мире принудить агрессора к миру.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после массированной ночной атаки на Украину 10 июня.

Атака на Украину сегодня: реакция Зеленского

— Уже которую ночь вместо прекращения огня — массированные удары Шахедами, крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области, — подчеркнул глава государства.

По его словам, во время сегодняшней атаки россияне применили 315 дронов, из которых более 250 – Шахеды, а также семь ракет, в том числе две – баллистика северокорейского производства.

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— Повреждены обычные дома, городская инфраструктура. В Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным, – добавил Зеленский.

И отметил, что ответом на эту атаку и другие подобные удары РФ должно быть не молчание мира, а конкретные действия партнеров – всех, призывающих к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 10 июня армия РФ нанесла удар по Украине 322 средствами воздушного нападения, из которых 284 были обезврежены.

В частности, были сбиты все баллистические и крылатые ракеты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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