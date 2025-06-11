Экс-командира 155-й бригады Анна Киевская Рюмшина оставили под стражей

В Киеве суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру 155-й бригады Анна Киевская Дмитрию Рюмшину до 20 июля.

Экс-командира 155 бригады Анна Киевская оставили под стражей

Адвокат Рюмшина просил об отводе прокурора якобы из-за подделки доказательств, но эта просьба не была удовлетворена, сообщили украинские журналисты из зала Печерского районного суда Киева.

Его адвокат утверждал, что залог в размере 30 млн грн преувеличен. Рюмшин не имеет возможности выплатить его из-за низкого по сравнению с залогом дохода его семьи, заявил адвокат экс-командира.

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В суде прокурор говорил, что Рюмшин якобы не сообщил о “630 случаях СЗЧ” в бригаде Анна Киевская.

По словам адвоката экс-командира, тогда Рюмшин находился в командировке на территории Франции, когда проходили учения части военных бригады.

А сообщить о таких фактах должен был временно исполняющий обязанности командира, который формировал списки бойцов, сказал адвокат.

Суд принял решение о продлении содержания под стражей до 20 июля, уменьшив залог до 27 млн грн.

Ситуация в 155 ОМБр Анна Киевская стала публичной в начале января 2025 года. Тогда сообщалось, что якобы более 1 тыс. бойцов самовольно покинули бригаду до первого боя.

Дмитрия Рюмшина подозревают в том, что он якобы не реагировал на случаи самовольного оставления части и формировал списки на обучение во Францию из якобы немотивированных бойцов, однако экс-командир 155 бригады не признает своей вины.

Источник : Суспільне

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