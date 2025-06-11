Силы обороны удерживают россиян в 10 км от административной границы с Днепропетровской областью

Российские войска находятся примерно в 10 километрах от административной границы между Днепропетровской и Запорожской областями в районе Новопавловского направления.

Такую информацию обнародовал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин во время выступления в национальном телемарафоне.

Ситуация на фронте

В то же время, военный представитель опроверг другие данные о расстоянии до административной границы.

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— Чтобы враг на Новопавловском направлении достиг административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, ему нужно преодолеть гораздо большее расстояние, чем 600 метров, — пояснил Волошин.

Препятствия на пути оккупантов

Между российскими позициями и целевой линией расположены несколько стратегически важных населенных пунктов: Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле и Новоселка. Именно эти поселки сдерживают продвижение вражеских сил.

— Враг ведет интенсивные штурмовые действия на этом участке, стремясь пробиться на территорию Днепропетровской области, — подытожил представитель оборонных сил.

Владислав Волошин также добавил, что хотя на некоторых участках фронта до админграницы может оставаться около 600 метров, конкретно до админграницы с Днепропетровской областью противнику нужно пройти примерно 10 километров.

Напомним, что 21 мая Днепропетровская ОГА опровергла фейки о выходе РФ на админграницы области.

Начальник облвоенадминистрации Сергей Лысак заявил, что информация о якобы выходе российских оккупантов на административные границы Днепропетровской области не соответствует действительности.

По его словам, враг распространяет дезинформацию, чтобы запугать жителей области, посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

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