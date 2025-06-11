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Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы во Львове — МКСК

помощь украинцам в Польше в 2025 году,
Фото: Depositphotos

Украина передала разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ в отношении погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска, которое сейчас находится в пределах Львова.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций (МКСК).

Украинско-польское сотрудничество

Украина готова к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности Украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам.

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— В качестве подтверждения конструктивной работы Украины и Польши по историческим вопросам информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска, — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области.

В то же время важным стало получение разрешения от польской стороны на проведение Украиной поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова в Республике Польша.

В министерстве рассчитывают на начало работ уже в ближайшее время.

МКСК подчеркнуло, что примером успешного взаимодействия Украины и Польши является совместное противодействие провокациям.

В частности, речь идет об осуждении акта вандализма в отношении памятной таблицы на горе Монастырь и противодействии фейковым сообщениям о якобы отмене украинской стороной разрешения на проведение работ на территории бывшего села Пужники.

Напомним, что ранее министр культуры Украины Николай Точицкий опроверг фейк о прекращении эксгумационных работ в селе Садовое (бывшее Пужники) Тернопольской области.

По его словам, информация о якобы остановке работ была основана на поддельном письме с его подписью и была направлена на подрыв исторического диалога между Украиной и Польшей.

Полевые работы в селе Пужники были успешно завершены 10 мая 2025 года, а польская сторона высоко оценила сотрудничество, назвав его историческим и дипломатическим прорывом.

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Пужники

Источник: Минкульт
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