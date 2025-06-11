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Потери РФ на 11 июня превысили 999 тысяч: уничтожено еще 1120 оккупантов

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 11 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 204-е сутки полномасштабной войны достигли 999 200 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 11 июня 2025

  • личного состава — около 999 200 (+1120) человек;
  • танков — 10 927 (+8);
  • боевых бронированных машин — 22 783 (+15);
  • артиллерийских систем — 29 016 (+34);
  • РСЗВ — 1 413 (+1);
  • средств ПВО — 1 183;
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 297 (+240);
  • крылатых ракет — 3 337 (+7);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 579 (+124);
  • специальной техники — 3 914 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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