Потери РФ на 11 июня превысили 999 тысяч: уничтожено еще 1120 оккупантов

Потери РФ на 11 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 204-е сутки полномасштабной войны достигли 999 200 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 11 июня 2025

личного состава — около 999 200 (+1120) человек;

танков — 10 927 (+8);

боевых бронированных машин — 22 783 (+15);

артиллерийских систем — 29 016 (+34);

РСЗВ — 1 413 (+1);

средств ПВО — 1 183;

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 297 (+240);

крылатых ракет — 3 337 (+7);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 579 (+124);

специальной техники — 3 914 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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