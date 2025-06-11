Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 11 июня превысили 999 тысяч: уничтожено еще 1120 оккупантов
Потери РФ на 11 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 204-е сутки полномасштабной войны достигли 999 200 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 11 июня 2025
- личного состава — около 999 200 (+1120) человек;
- танков — 10 927 (+8);
- боевых бронированных машин — 22 783 (+15);
- артиллерийских систем — 29 016 (+34);
- РСЗВ — 1 413 (+1);
- средств ПВО — 1 183;
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 297 (+240);
- крылатых ракет — 3 337 (+7);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 579 (+124);
- специальной техники — 3 914 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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