Зеленский: Украина поможет Молдове избежать энергетического шантажа со стороны России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сделать все возможное, чтобы помочь Молдове в сложной ситуации, связанной с энергетическим кризисом в Приднестровье.

Об этом он сказал на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе.

Зеленский заявил о готовности помочь Молдове

По словам Зеленского, Украина готова оказать помощь, чтобы РФ не смогла использовать кризис в Приднестровье для давления на Кишинев и на президента Майю Санду.

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— Что касается приднестровского кризиса, который был, может президент Молдовы расскажет об этом подробнее, но мы были готовы сделать все, чтобы помочь Молдове, чтобы из-за этого кризиса не было давления на Кишинев и, соответственно, на президента Майю Санду. Мы понимали, что это искусственные шаги РФ. Поэтому понятны и шаги, как предотвратить это. Непросто, но мы стоим рядом с Молдовой и будем продолжать, как бы трудно нам ни было. Будем делать все, чтобы там было меньше рисков, — сказал президент.

В ответ Санду отметила, что Молдова имеет необходимые инструменты для поддержки населения в случае, если Россия снова попытается перекрыть поставки энергоносителей.

— Украина предлагала уголь. В конце концов нам удалось обеспечить поддержку Европейского Союза и поставлять газ в Приднестровье. Если Россия попытается это сделать снова, у нас уже будут те же механизмы и инструменты, и мы поможем людям в регионе, — сказала президент.

Она также сообщила, что на правом берегу Днестра продолжается строительство новой высоковольтной линии электропередач, которая напрямую соединит Молдову с Румынией.

Напомним, с 1 января 2025 года поставки российского газа в Приднестровье были прекращены после того, как Украина остановила его транзит через свою территорию в ответ на российскую агрессию.

В ответ Газпром сократил подачу газа через Молдову до нуля, объясняя это долгами страны за предыдущие годы.

С 10 декабря в Приднестровье, а с 16 декабря — на правом берегу Молдовы введено чрезвычайное экономическое положение.

Начиная с 3 января, в Приднестровье начали применять веерные отключения электроэнергии для экономии ресурсов. А уже 3 февраля компания Молдовагаз начала поставлять газ в приднестровский регион.

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