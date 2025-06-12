БпЛА Bulava: характеристики комплекса, который уничтожает цели в тылу и в самых сложных условиях

В Украине на фронте уже используют ударно-разведывательный беспилотный комплекс Bulava, который стал ответом российскому дрону Ланцет.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Характеристики беспилотника Bulava — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

БпЛА Bulava — какие характеристики

Беспилотный комплекс Bulava, разработанный компанией DeViro в рамках кластера оборонных инноваций Brave1, превосходит по ключевым характеристикам российский дрон Ланцет, отметил Федоров.

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По его словам, БпЛА Bulava не просто уничтожает цели. Система делает это точно — в тылу врага и в самых сложных условиях, отметил министр.

В частности, этот дрон уничтожает высокоприоритетные цели, среди которых — средства РЭБ и системы ПВО, Бук-М, Тор и другие.

Кроме этого, БпЛА Bulava поражает как стационарные, так и подвижные объекты. Дрон обеспечивает видеоподтверждение атакованных целей в реальном времени.

В то же время ударно-разведывательный беспилотный комплекс имеет ряд уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.

— Технологии — наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений — тем меньше шансов у врага, — убежден Федоров.

Bulava характеристики — что еще известно об этом БпЛА

Недавно компания DeViRo в рамках мероприятия Defense Tech Innovations Forum 2025 представила беспилотный разведывательно-ударный комплекс Bulava.

Как сообщает Милитарный, в комплекс входят непосредственно дроны-камикадзе, наземная станция управления, ретрансляторы и средства разведки, которые позволяют автономно выполнять боевые задачи.

— Дрон-камикадзе имеет Х-образное оперение и оснащается боевой частью (БЧ) различных типов массой 3,6 кг. Чаще всего используют кумулятивно-термобарическую БЧ украинского производства, — говорится в сообщении.

Как отметил соучредитель компании DeViRo Денис Чередниченко, воины Сил обороны Украины применяют БпЛА Bulava с 2024 года.

Он рассказал, что этот комплекс имеет возможность поражать наземные подвижные и неподвижные цели. К таковым могут войти бронетехника, системы ПВО и РЭБ российских войск. В частности подтверждено поражение дроном объектов РФ на расстоянии 55 км от точки запуска.

Bulava имеет общий взлетный вес 11,5 кг, свидетельствует обнародованная разработчиком информация.

Как отмечается, дрон взлетает с помощью катапульты, а затем выполняет полет благодаря электрическому двигателю на максимальной скорости около 100 км/ч.

БпЛА Bulava может находиться в воздухе до 50 минут, имея длину 1,5 м и размах крыльев 1,6 м, одновременно двигаясь в направлении цели или чередуясь в воздухе. Максимальная высота полета — 2 тыс. м.

Кроме этого, беспилотник оборудован системой связи, устойчивой к действию российских средств РЭБ. Дрон Bulava обладает высокой маневренностью благодаря Х-образному оперению.

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