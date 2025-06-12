В Сумской области украинские подразделения понемногу выталкивают оккупантов — Зеленский

В Сумской области украинские защитники понемногу выталкивают российских оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1 205-х суток полномасштабной войны.

Зеленский о ситуации на Сумщине

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о фронте — Покровское направление, Курская операция и приграничье Сумщины.

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— Наши подразделения на Сумщине понемногу выталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению, — заявил глава государства.

Зеленский об обмене пленными

Сегодня продолжилось возвращение наших людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов, о которых украинская и российская команды договорились в Стамбуле.

По словам Зеленского, среди тех, кого вернули сейчас, есть парни, находившиеся в плену еще с 2022 года. Кроме этого, есть те, кто считался пропавшим без вести.

— Важно проверять каждую фамилию, всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших, — заявил президент Украины.

Зеленский об оборонном производстве в Украине

По словам президента, он заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова. Они обсудили с ним определенные детали всей переговорной активности.

Также Зеленский и Умеров уделили внимание вопросу финансирования защиты и оборонного производства в Украине.

— Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны — на всем, что дает защиту нашему государству, людям сейчас и долгосрочно, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о санкциях против России

В то же время украинская сторона продолжает подготовку к международным встречам на следующих неделях.

Четкая задача для всех уровней украинских представителей — нужно, чтобы партнеры понимали, что санкции против России действительно работают, заявил президент.

— Действительно работают, когда опережают российские власти в адаптации к этим санкциям. Санкции против нефти, российских банков и всего финансового сектора, физических и юридических лиц, которые помогают РФ адаптироваться к давлению мира, — сказал глава государства.

По его словам, нужна четкая граница для способности России адаптироваться — такое давление, с которым она не сможет сжиться.

Это станет границей войны, за которой возможен надежный мир, убежден президент.

Зеленский о визите министра обороны Германии

Сегодня в Киеве с визитом был министр обороны Германии Борис Писториус.

— Говорили именно о том, что может укрепить украинские позиции и дать больше защиты нашим городам и общинам. Я благодарен Германии — канцлеру Мерцу, министру Писториусу, всему политическому классу Германии и обществу, которое чувствует, что сейчас решается, и готово помогать в дальнейшем, — заявил Зеленский.

Как заявил президент, Германия — один из лидеров в поддержке. Украина ценит, что обещания Германии действительно реализуются. Глава государства поблагодарил всех, кто остается с Украиной.

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