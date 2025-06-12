Россия просто врет Трампу: Зеленский о позиции Кремля по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Кремль вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, делая вид, что готов к мирным переговорам. Россияне используют такую тактику во избежание санкций и избежания изоляции от Запада.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Россия врет Трампу

Несмотря на добрые слова президента Дональда Трампа о российском диктаторе, Зеленский все же считает, что американец раскусил Путина: Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна относительно окончания войны. Я думаю, что Россия просто врет Трампу.

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Владимир Зеленский отметил, что вполне спокойно относится к критике со стороны Трампа

— Я отнесусь ко всему вполне нормально, если это приблизит нас к концу войны. Президент Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать, — сказал президент Украины.

Но он твердо убежден, что Владимир Путин не понимает ничего, кроме силы, и Америка имеет эту силу. Зеленский надеется, что Соединенные Штаты это тоже видят и понимают.

Санкции в отношении РФ

Владимир Зеленский считает, что не нужно медлить с более жесткими санкциями против России, поскольку Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает, поэтому и хочет выиграть больше времени.

— Он может продержаться еще какое-то время. Поэтому жесткие санкции должны быть реализованы сейчас, — сказал президент Украины.

По словам президента Украины, хотя российский народ в целом поддерживает радикальную политику кремлевского диктатора, ему все же нужно поддерживать “огонь ненависти” в обществе.

А еще Зеленский отметил, что заявления Кремля о якобы продвижении российских войск — это “российский нарратив”, и украинская армия уже почти три недели успешно отражает новое наступление врага.

Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, но по итогам сказал, что он ни к чему не привел.

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