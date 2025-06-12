Сокращение военной американской помощи Украине: в ISW рассказали о последствиях

Сокращение объемов американской военной помощи Украины не будет способствовать достижению устоявшегося мира и не заставит президента России Владимира Путина пересмотреть свое представление о победе. Об этом говорится в очередном отчета американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, российский лидер убежден, что армия РФ способна вести медленные, постепенные наступательные действия дольше, чем украинские войска смогут удерживать оборону, а также дольше Запада будет готов поддерживать Украину.

Критически важна помощь Запада

В ISW отметили, что западная военная помощь, в том числе та, которую могут оперативно и в большом объеме предоставить только США, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ достигать решительных успехов на поле боя и давить на Путина для пересмотра его теории победы.

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По мнению аналитиков, именно такие успехи, изменяющие расчеты Кремля, заставили Россию пойти на конструктивные переговоры для обеспечения мирного урегулирования войны.

Риск усиления позиций РФ

В отчете также отмечается, что сокращение поддержки США создает риски усиления позиций России на фронте и потенциально может привлечь Путина к продолжению агрессии.

— Такое развитие событий противоречит задекларированным целям президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине, — убеждены в Институте изучения войны.

Источник: ISW

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