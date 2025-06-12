Отечественные оборонные предприятия имеют технические возможности для наращивания выпуска беспилотников на 40% в течение 2025 года, однако тормозящим фактором является нехватка финансовых ресурсов.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время дистанционного выступления на форуме GLOBSEC 2025 в Чехии.

Технологические амбиции Украины

— Необходимо развивать все направления оборонного партнерства, в частности те, которые способствуют нашему технологическому совершенствованию и применению дронов всех категорий: воздушных, наземных и морских. Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. Наши предприятия обладают соответствующими мощностями, не хватает только финансирования. И это нужно решать, — подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что отечественная промышленность уже сейчас готова к значительному расширению производственных программ.

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— Украинские производственные мощности позволяют реализовать такие планы уже в ближайшее время. Единственным препятствием остается вопрос финансовых ресурсов, который требует срочного решения, — пояснил Зеленский.

Вызов для мирового сообщества

Обращаясь к участникам пражского форума, глава Украинского государства подчеркнул важность опережения врага в технологической сфере.

— Мы должны быть быстрее в разработке и производстве дронов, чем наши противники, — заявил он.

Отдельно Зеленский отметил роль Чешской Республики в координации международных поставок боеприпасов.

— Чешская инициатива наглядно продемонстрировала, как совместные действия могут кардинально повлиять на ход современного вооруженного конфликта, — констатировал президент.

Инновационные достижения спецслужб

Стоит напомнить, что во время проведения масштабной операции Паутина, результатом которой стало уничтожение 41 вражеского самолета на четырех российских авиабазах, украинская Служба безопасности использовала собственные инновационные беспилотные системы.

Согласно информации источников Фактов ICTV в СБУ, эти дроны представляют собой эксклюзивную разработку ведомства с использованием передовых технологий.

Система обеспечивает дистанционное управление в реальном времени на расстоянии тысяч километров от украинской границы, преодоление вражеских средств противодействия и результативное поражение стратегических авиационных объектов.

Эти БпЛА специально конструировались для выполнения задач в отдаленных районах противника с учетом особенностей и уровня защищенности выбранных целей.

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