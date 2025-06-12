Украина и Германия имеют трехлетний план поставки систем IRIS-T — Зеленский

Германия будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T в течение ближайших трех лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Поставка ПВО Украине от Германии

— Мы благодарны за поставки систем ПВО IRIS-T. Я не буду говорить обо всех деталях. Мы понимаем сейчас план поставки. Речь идет о плане на ближайшие три года, — сказал глава государства.

По его словам, для Украины в любом случае это станет важной помощью.

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Президент подчеркнул, что это не свидетельствует о том, что столько лет будет продолжаться полномасштабная война, однако все равно Украину и ее жителей стоит защищать качественными системами ПВО.

Зеленский поблагодарил за то, что есть понимание для реализации этого проекта в течение ближайших трех лет.

Кроме этого, в 2025 году Германия увеличит финансовую поддержку оборонной отрасли Украины, рассказал глава государства.

По его словам, речь идет об инвестициях Германии в производство дальнобойных дронов и ракет.

— Это сильная помощь, которая в этом году равна 7 млрд. Есть некоторые вещи, на которые мы очень рассчитываем. В частности, мы договорились о дополнительных инвестициях в производство. Речь идет как о производстве в Украине, так и о производстве Co-Production на территории Германии, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что обсуждаются дальнобойные возможности Украины, в частности дроны, технологии ракет и другое. Зеленский поблагодарил за то, что увеличивается финансирование в этом вопросе.

В четверг, 12 июня, министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, где состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским и обсуждение дальнейшей поддержки Украины.

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