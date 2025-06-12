В Украине — более 70 тыс. пропавших без вести: судьбы большинства станут известны после войны

В Украине более 70 тыс. человек пропали без вести при особых обстоятельствах. Однако установить, что именно случилось со многими из них, можно будет только после окончания войны или, по крайней мере, ее активной фазы.

Об этом сообщил Артур Добросердов, уполномоченный по вопросам пропавших без вести, во время брифинга в Медиацентре Украина.

Судьбы пропавших будут известны после окончания войны

— Если на сегодняшний день количество пропавших без вести – более 70 тыс., то большинство фактов, произошедших с нашими пропавшими, мы сможем узнать после завершения войны или хотя бы активной фазы боевых действий, – заявил он.

По словам уполномоченного, после прекращения боевых действий Украина ожидает получить от страны-агрессора данные обо всех удерживаемых в плену или заложниках.

Сейчас смотрят

— И когда будет возможно практически реализовать работу поисковых групп в зонах, где велись боевые действия, в серых зонах и на оккупированных территориях, – подчеркнул Добросердов.

Он отметил, что в поисковой работе помогает единый реестр пропавших без вести. Эта база аккумулирует информацию из всех возможных источников и способствует взаимодействию с семьями пропавших лиц.

Для родственников работает горячая линия по номеру 1698. Кроме того, на сайте МВД можно заполнить соответствующую анкету – это могут сделать как родственники пропавшего, так и любой другой человек.

Проведение ДНК-экспертиз

— В большинстве случаев тела, поступающие при репатриации, находятся в сложном состоянии, то есть провести визуальный опознание в большинстве случаев невозможно. Есть случаи, когда можно работать с отпечатками пальцев или провести определенные манипуляции, чтобы эти отпечатки восстановить. Однако наибольшие результаты по идентификации достигаются именно при проведении молекулярно-генетических экспертиз, то есть ДНК-экспертиз, — сказал Добросердов.

Такие генетические исследования проводятся в рамках электронного реестра геномной информации человека. Сейчас в системе Министерства внутренних дел действуют 27 лабораторий, выполняющих ДНК-экспертизы. Отдельно 4 лаборатории работают в системе Минздрава и еще 4 – в системе Минюста.

Украина также сотрудничает с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести, и правоохранители имеют возможность направлять образцы ДНК в зарубежную лабораторию.

По словам Добросердова, никаких расхождений между выводами украинских и международных экспертов не зафиксировано.

Уполномоченный также напомнил: когда пропадает близкий человек, нужно обращаться в Нацполицию, Координационный штаб, Национальное информационное бюро, а также в представительство Международного комитета Красного Креста в Украине.

В случаях, когда без вести исчезает военный, но у него нет родных, сообщение об исчезновении чаще всего поступает уполномоченному напрямую от его подразделения.

Что касается исчезновения гражданских лиц, представитель государства следит за сообщениями в СМИ, включая те, которые работают на временно оккупированных территориях, а также поддерживает контакт с общественными организациями, которые также передают информацию о пропавших.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.