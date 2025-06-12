Отключение воды в Одессе 12 июня: когда возобновят снабжение

В среду, 12 июня, в Одессе из-за аварии на магистрали временно прекратили водоснабжение в трех районах города — Хаджибейском, Киевском и частично Приморском.

Когда дадут воду в Одессе, читайте в нашем материале.

Отключение воды в Одессе: когда восстановят водоснабжение

Как сообщает ЖКС города, масштабная авария в Одессе на водопроводе привела к отключению воды в некоторых районах города. Воду обещают подать до 18:00, однако точное время зависит от адреса.

Сейчас смотрят

Кроме того, в связи с локальными ремонтными работами до 15:00 воду отключили по адресам:

ул. Итальянская, 49-69

ул. Ришельевская, 53-59

ул. Большая Арнаутская, 49-55

ул. Малая Арнаутская, 50-52

Полностью до 18:00 без воды останутся:

Киевский район

Хаджибейский район

Часть Приморского района

На время отключения воды Одессе, в Киевском и Хаджибейском районах организован подвоз технической воды. С 11:00 водовозы работают по следующим адресам:

Академика Королева / Чикаленко

Левитана / Академика Королева

Архитекторская / Академика Королева

Инглези / Академика Королева

площадь Деревянка / И. Рабина

Вадатурского / Люстдорфская дорога

Где набрать питьевую воду

Для получения питьевой воды жители могут воспользоваться бюветами. В городе работает 17 бюветных комплексов. Обращаем внимание на обновленный график работы бюветных комплексов в Одессе на сегодня, 12 июня.

До 22:00 питьевую воду можно набрать по следующим адресам:

Дальницкая, 25

просп. Небесной Сотни, 14

просп. Леси Украинки, 33

ул. Добровольцев

6-я станция Большого Фонтана

сквер Михайловский

ул. Гераниева

Инглези

сквер Старобазарный

сквер Прохоровский

ул. Космонавтов, 17А

сквер Мечникова

ул. Просвещения, 1Д

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1

До 20:00 работает бювет на ул. Крымская, 71.

Бюветный комплекс на ул. И. Рабина временно не работает из-за капитального ремонта. Ближайшие альтернативы — бюветы на ул. Инглези и ул. Космонавтов, 17А.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.