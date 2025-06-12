Отключение воды в Одессе 12 июня: когда возобновят снабжение
В среду, 12 июня, в Одессе из-за аварии на магистрали временно прекратили водоснабжение в трех районах города — Хаджибейском, Киевском и частично Приморском.
Когда дадут воду в Одессе, читайте в нашем материале.
Отключение воды в Одессе: когда восстановят водоснабжение
Как сообщает ЖКС города, масштабная авария в Одессе на водопроводе привела к отключению воды в некоторых районах города. Воду обещают подать до 18:00, однако точное время зависит от адреса.
Кроме того, в связи с локальными ремонтными работами до 15:00 воду отключили по адресам:
- ул. Итальянская, 49-69
- ул. Ришельевская, 53-59
- ул. Большая Арнаутская, 49-55
- ул. Малая Арнаутская, 50-52
Полностью до 18:00 без воды останутся:
- Киевский район
- Хаджибейский район
- Часть Приморского района
На время отключения воды Одессе, в Киевском и Хаджибейском районах организован подвоз технической воды. С 11:00 водовозы работают по следующим адресам:
- Академика Королева / Чикаленко
- Левитана / Академика Королева
- Архитекторская / Академика Королева
- Инглези / Академика Королева
- площадь Деревянка / И. Рабина
- Вадатурского / Люстдорфская дорога
Где набрать питьевую воду
Для получения питьевой воды жители могут воспользоваться бюветами. В городе работает 17 бюветных комплексов. Обращаем внимание на обновленный график работы бюветных комплексов в Одессе на сегодня, 12 июня.
До 22:00 питьевую воду можно набрать по следующим адресам:
- Дальницкая, 25
- просп. Небесной Сотни, 14
- просп. Леси Украинки, 33
- ул. Добровольцев
- 6-я станция Большого Фонтана
- сквер Михайловский
- ул. Гераниева
- Инглези
- сквер Старобазарный
- сквер Прохоровский
- ул. Космонавтов, 17А
- сквер Мечникова
- ул. Просвещения, 1Д
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1
До 20:00 работает бювет на ул. Крымская, 71.
Бюветный комплекс на ул. И. Рабина временно не работает из-за капитального ремонта. Ближайшие альтернативы — бюветы на ул. Инглези и ул. Космонавтов, 17А.