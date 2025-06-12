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Отключение воды в Одессе 12 июня: когда возобновят снабжение

відключення води Одеса
Фото: Pexels

В среду, 12 июня, в Одессе из-за аварии на магистрали временно прекратили водоснабжение в трех районах города — Хаджибейском, Киевском и частично Приморском.

Когда дадут воду в Одессе, читайте в нашем материале.

Отключение воды в Одессе: когда восстановят водоснабжение

Как сообщает ЖКС города, масштабная авария в Одессе на водопроводе привела к отключению воды в некоторых районах города. Воду обещают подать до 18:00, однако точное время зависит от адреса.

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Кроме того, в связи с локальными ремонтными работами до 15:00 воду отключили по адресам:

  • ул. Итальянская, 49-69
  • ул. Ришельевская, 53-59
  • ул. Большая Арнаутская, 49-55
  • ул. Малая Арнаутская, 50-52

Полностью до 18:00 без воды останутся:

  • Киевский район
  • Хаджибейский район
  • Часть Приморского района
Де Намає води в Одесі

Фото: Інфоксводоканал

На время отключения воды Одессе, в Киевском и Хаджибейском районах организован подвоз технической воды. С 11:00 водовозы работают по следующим адресам:

  • Академика Королева / Чикаленко
  • Левитана / Академика Королева
  • Архитекторская / Академика Королева
  • Инглези / Академика Королева
  • площадь Деревянка / И. Рабина
  • Вадатурского / Люстдорфская дорога

Где набрать питьевую воду

Для получения питьевой воды жители могут воспользоваться бюветами. В городе работает 17 бюветных комплексов. Обращаем внимание на обновленный график работы бюветных комплексов в Одессе на сегодня, 12 июня.

До 22:00 питьевую воду можно набрать по следующим адресам:

  • Дальницкая, 25
  • просп. Небесной Сотни, 14
  • просп. Леси Украинки, 33
  • ул. Добровольцев
  • 6-я станция Большого Фонтана
  • сквер Михайловский
  • ул. Гераниева
  • Инглези
  • сквер Старобазарный
  • сквер Прохоровский
  • ул. Космонавтов, 17А
  • сквер Мечникова
  • ул. Просвещения, 1Д
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1

До 20:00 работает бювет на ул. Крымская, 71.

Бюветный комплекс на ул. И. Рабина временно не работает из-за капитального ремонта. Ближайшие альтернативы — бюветы на ул. Инглези и ул. Космонавтов, 17А.

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