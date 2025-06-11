Все хотят выборов, этот дух ощутим в парламенте — Кондратюк

В Верховной Раде уже все хотят, чтобы состоялись выборы. Этот дух очень ощутим в парламенте.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в проекте Вечер Среды.

Почему в парламенте хотят выборов

— Конечно, я думаю, что все, честно, вам скажу откровенно, что все хотят, чтобы были выборы. Этот дух ощутим в парламенте. Почему? Даже те, кто имеют должности, все понимают, что это нужно, — сказала Кондратюк.

По ее мнению, нужна новая энергия и перезагрузка этого органа. Но все понимают, что сейчас нереально провести выборы, когда встает вопрос сохранения государства.

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Елена Кондратюк считает, что все в украинском парламенте это понимают.

— Возможно, да, когда должно быть что-то новое. Но надо придерживаться просто этих возможностей, которые мы сейчас имеем. Вот произошли события, 1 июня, когда мы увидели, какой может быть спецоперация, да? И сразу у всех настроение совсем другое. Я думаю, что такое же в парламенте. Например, я помню, когда 1 июля 2022 года занесли европейский флаг в парламент. Это просто со слезами на глазах, — отметила она.

Как сказала Кондратюк, очень большой кровью дается приближение Украины к Европейскому Союзу. В частности, очень много людей имеют большие ожидания от этого процесса.

— На самом деле мы в парламенте, надо тоже правду говорить, много сделали. Все абсолютно фракции и группы очень много сделали, чтобы нам поверили и открыли кандидатство к фактическому вступлению в Европейский Союз. Такие события сближают. Например, закон, который проголосован в поддержку Вооруженных сил, когда приходят военные в парламент. Такие события объединяют, — отметила Кондратюк.

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