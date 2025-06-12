Зеленский рассчитывает обсудить с Трампом санкции против РФ на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с американским лидером Дональдом Трампом вопрос введения новых санкций против России во время предстоящего саммита G7.
Об этом глава государства заявил на брифинге по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Ожидания от разговора с Трампом
— Окончательное решение остается за Белым домом. Я рассчитываю на разговор с ним во время саммита G7, — отметил Зеленский.
Украинский президент подчеркнул важность происходящей координации с странами Европейского Союза и согласования схожих позиций по санкционным пакетам.
По его мнению, это уже является шагом вперед в направлении усиления давления на Россию.
Украина на саммите G7
— Что касается повестки дня Семерки, то понятно, что мы очень близки к важным санкционным решениям. И только в диалоге мы можем найти понимание всех стран, от которых зависит введение сильных санкционных мер по остановке или сокращению финансирования этой войны Путина, — сказал Зеленский во время брифинга.
По словам главы государства, в повестке дня саммита также будет поддержка Украины и финансирование ее восстановления.
Кроме того, планируются важные двусторонние встречи. На прошлой неделе Владимир Зеленский подтвердил, что получил от премьер-министра Канады официальное приглашение на саммит Группы семи, который состоится в Кананаскисе 15-17 июня.
Саммит G7 может стать ключевым моментом для определения будущей стратегии Запада в отношении санкционного давления на Россию, особенно с учетом позиции новой американской администрации.