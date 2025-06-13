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Когда включат воду в Одессе: ситуация по состоянию на 13 июня

коли дадуть воду в Одесі

В Одессе произошла масштабная авария на водопроводе, которая привела к отключению воды в некоторых районах города. Воду обещали подать 12 июня до 18:00, однако ремонтные работы до сих пор продолжаются.

Когда дадут воду в Одессе и стоит ли ждать сегодня, 13 июня — читайте в материале Фактов ICTV.

Одесса: когда включат воду и какова ситуация сегодня

В связи с аварией на магистральной линии в Одессе была прекращена подача воды потребителям в нескольких районах города.

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В частности, водоснабжения нет в Приморском, Хаджибейском (ж/м Черемушки) Киевском районах, а также в поселках Лиманка, ж/м Радужный, Красный хутор, ж/м Черноморка, ж/м Совиньон 1-5, ЖКП Таирово.

Возобновить водоснабжение должны были 12 июня, однако, несмотря на круглосуточные работы, 13 июня жители все еще остаются без воды.

В социальных сетях сообщается, что закрываются заведения питания, в магазинах также нет воды, а у бюветов огромные очереди.

Когда дадут воду в Одессе пока неизвестно.

Где набрать воду в Одессе: адреса размещения автоцистерн

В связи с прекращением централизованной подачи воды в Одессе, сегодня, 13 июня, был налажен подвоз технической воды.

Начиная с 07:00 автоцистерны дежурят по следующим адресам:

  • Французский бульвар, 12/3;
  • Педагогическая, 46а;
  • Маразлиевская, 1а;
  • Большая Арнаутская, 83;
  • Варненская, 10;
  • Большая Арнаутская, 6;
  • Космонавтов, 68;
  • Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41;
  • Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50;
  • Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Липы;
  • Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской;
  • Степная / угол Прохоровской;
  • Шишкина, 60а;
  • Десантный бульвар, 14;
  • Ак. Королева, 85а / 85б;
  • Небесной Сотни, 4;
  • Небесной Сотни, 85;
  • Варненская, 15;
  • Семена Палия, 108;
  • Князя Владимира Великого / 28-й Бригады.

Также с 6:00 утра работают бюветы с питьевой водой. Чтобы набрать — необходимо иметь с собой тару.

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Фото: ЖКС Одесы

Источник: ЖКС Одесы

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