Когда включат воду в Одессе: ситуация по состоянию на 13 июня
В Одессе произошла масштабная авария на водопроводе, которая привела к отключению воды в некоторых районах города. Воду обещали подать 12 июня до 18:00, однако ремонтные работы до сих пор продолжаются.
Когда дадут воду в Одессе и стоит ли ждать сегодня, 13 июня — читайте в материале Фактов ICTV.
Одесса: когда включат воду и какова ситуация сегодня
В связи с аварией на магистральной линии в Одессе была прекращена подача воды потребителям в нескольких районах города.
В частности, водоснабжения нет в Приморском, Хаджибейском (ж/м Черемушки) Киевском районах, а также в поселках Лиманка, ж/м Радужный, Красный хутор, ж/м Черноморка, ж/м Совиньон 1-5, ЖКП Таирово.
Возобновить водоснабжение должны были 12 июня, однако, несмотря на круглосуточные работы, 13 июня жители все еще остаются без воды.
В социальных сетях сообщается, что закрываются заведения питания, в магазинах также нет воды, а у бюветов огромные очереди.
Когда дадут воду в Одессе пока неизвестно.
Где набрать воду в Одессе: адреса размещения автоцистерн
В связи с прекращением централизованной подачи воды в Одессе, сегодня, 13 июня, был налажен подвоз технической воды.
Начиная с 07:00 автоцистерны дежурят по следующим адресам:
- Французский бульвар, 12/3;
- Педагогическая, 46а;
- Маразлиевская, 1а;
- Большая Арнаутская, 83;
- Варненская, 10;
- Большая Арнаутская, 6;
- Космонавтов, 68;
- Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41;
- Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50;
- Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Липы;
- Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской;
- Степная / угол Прохоровской;
- Шишкина, 60а;
- Десантный бульвар, 14;
- Ак. Королева, 85а / 85б;
- Небесной Сотни, 4;
- Небесной Сотни, 85;
- Варненская, 15;
- Семена Палия, 108;
- Князя Владимира Великого / 28-й Бригады.
Также с 6:00 утра работают бюветы с питьевой водой. Чтобы набрать — необходимо иметь с собой тару.
Фото: ЖКС Одесы
Источник: ЖКС Одесы