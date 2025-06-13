Когда включат воду в Одессе: ситуация по состоянию на 13 июня

В Одессе произошла масштабная авария на водопроводе, которая привела к отключению воды в некоторых районах города. Воду обещали подать 12 июня до 18:00, однако ремонтные работы до сих пор продолжаются.

Когда дадут воду в Одессе и стоит ли ждать сегодня, 13 июня — читайте в материале Фактов ICTV.

Одесса: когда включат воду и какова ситуация сегодня

В связи с аварией на магистральной линии в Одессе была прекращена подача воды потребителям в нескольких районах города.

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В частности, водоснабжения нет в Приморском, Хаджибейском (ж/м Черемушки) Киевском районах, а также в поселках Лиманка, ж/м Радужный, Красный хутор, ж/м Черноморка, ж/м Совиньон 1-5, ЖКП Таирово.

Возобновить водоснабжение должны были 12 июня, однако, несмотря на круглосуточные работы, 13 июня жители все еще остаются без воды.

В социальных сетях сообщается, что закрываются заведения питания, в магазинах также нет воды, а у бюветов огромные очереди.

Когда дадут воду в Одессе пока неизвестно.

Где набрать воду в Одессе: адреса размещения автоцистерн

В связи с прекращением централизованной подачи воды в Одессе, сегодня, 13 июня, был налажен подвоз технической воды.

Начиная с 07:00 автоцистерны дежурят по следующим адресам:

Французский бульвар, 12/3;

Педагогическая, 46а;

Маразлиевская, 1а;

Большая Арнаутская, 83;

Варненская, 10;

Большая Арнаутская, 6;

Космонавтов, 68;

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41;

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50;

Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Липы;

Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской;

Степная / угол Прохоровской;

Шишкина, 60а;

Десантный бульвар, 14;

Ак. Королева, 85а / 85б;

Небесной Сотни, 4;

Небесной Сотни, 85;

Варненская, 15;

Семена Палия, 108;

Князя Владимира Великого / 28-й Бригады.

Также с 6:00 утра работают бюветы с питьевой водой. Чтобы набрать — необходимо иметь с собой тару.

Фото: ЖКС Одесы

Источник: ЖКС Одесы

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