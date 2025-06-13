РФ атаковала Украину 55 дронами и четырьмя баллистическими Искандерами – ВС

Во время ночной атаки россияне атаковали Украину 55 дронами и четырьмя баллистическими ракетами.

Ночная атака на Украину 13 июня: что известно

Ночная атака на Украину началась ориентировочно в 22:30 12 июня.

За это время оккупанты запустили:

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55 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов разных типов (из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска);

ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов разных типов (из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска); четыре баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 (из Воронежской и Ростовской областей РФ).

Основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Донецкая область и Днепропетровщина.

В конце концов авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 43 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Востоке и на Юге страны.

28 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно утрачены/приглушены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в девяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

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