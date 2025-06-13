Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

Организовали авиаудар по Путивлю: генералов РФ будут судить за военное преступление

вирок судді за держзраду
Фото: Pixabay

Пятерым российским генералам и двум полковникам грозит суд за военные преступления в Сумской области — они организовали авиаудар, применив сверхмощную авиационную бомбу.

Авиаудар по Путивлю

Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт против пяти генералов и двух полковников Вооруженных сил РФ.

Обвиняемые являются представителями командного состава Западного военного округа и военно-воздушных сил РФ.

Сейчас смотрят

Они спланировали и осуществили удар управляемой авиабомбой, боевая часть которой имеет фугасно-бетонобойную массу весом более тонны.

Место поражения находилось под защитой международного гуманитарного права, а поблизости не было никаких военных объектов.

Таким образом, враг использовал территорию Сумщины как полигон для испытания новейших средств авиационного поражения.

Обвиняемым грозит ответственность за применение оружия неизбирательного действия по гражданским объектам.

Читайте также
Враг нанес авиаудар по Ахтырской общине на Сумщине: есть раненые
удар по Сумах

Источник: Сумская областная прокуратура

Связанные темы:

АвіаудариАрмия РоссииВойна в УкраинеВійськові злочиниПрокуратураСумщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь