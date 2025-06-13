Организовали авиаудар по Путивлю: генералов РФ будут судить за военное преступление

Пятерым российским генералам и двум полковникам грозит суд за военные преступления в Сумской области — они организовали авиаудар, применив сверхмощную авиационную бомбу.

Авиаудар по Путивлю

Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт против пяти генералов и двух полковников Вооруженных сил РФ.

Обвиняемые являются представителями командного состава Западного военного округа и военно-воздушных сил РФ.

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Они спланировали и осуществили удар управляемой авиабомбой, боевая часть которой имеет фугасно-бетонобойную массу весом более тонны.

Место поражения находилось под защитой международного гуманитарного права, а поблизости не было никаких военных объектов.

Таким образом, враг использовал территорию Сумщины как полигон для испытания новейших средств авиационного поражения.

Обвиняемым грозит ответственность за применение оружия неизбирательного действия по гражданским объектам.

Источник: Сумская областная прокуратура

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