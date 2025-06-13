Сезонная спецодежда: советы для лета и зимы

Правильный выбор сезонной спецодежды во многом определяет комфорт, безопасность и производительность работников. Независимо от сферы применения — строительство, складская логистика или ландшафтный дизайн — изделия должны соответствовать экстремальным условиям эксплуатации и обеспечивать надежную защиту.

В теплое время года основная цель рабочей одежды — предотвратить перегрев и защитить от ультрафиолета, одновременно поддерживая оптимальный микроклимат возле кожи. Для этого стоит обращать внимание на следующие характеристики.

Инвестиция в качественную сезонную спецодежду — залог безопасности, комфорта и эффективности работников в любое время года. Выбирайте сертифицированные материалы и обращайте внимание на технологические решения, соответствующие условиям вашей работы. Правильный подход к выбору одежды позволяет повысить производительность и минимизировать риски профессиональных травм.

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Лето

Легкие дышащие ткани. Самые популярные материалы — синтетические микроволокна с технологией moisture-wicking (например, Coolmax), смесь полиэстера с полипропиленом, а также натуральный лен со специальной обработкой. Такие ткани эффективно отводят влагу, быстро высыхают и обеспечивают циркуляцию воздуха.

Самые популярные материалы — синтетические микроволокна с технологией moisture-wicking (например, Coolmax), смесь полиэстера с полипропиленом, а также натуральный лен со специальной обработкой. Такие ткани эффективно отводят влагу, быстро высыхают и обеспечивают циркуляцию воздуха. UPF-фильтры и защита от солнца. Универсальные модели имеют вшитый фактор UPF50+, который блокирует до 98% ультрафиолета. Кроме этого, обращайте внимание на удлиненный рукав, высокий воротник, регулируемые манжеты, капюшон или воротник-стойку, защищающие кожу головы и шеи.

Универсальные модели имеют вшитый фактор UPF50+, который блокирует до 98% ультрафиолета. Кроме этого, обращайте внимание на удлиненный рукав, высокий воротник, регулируемые манжеты, капюшон или воротник-стойку, защищающие кожу головы и шеи. Антимикробные и отражающие элементы. Для работников в жарких условиях важно избегать неприятных запахов: ткани с антибактериальной обработкой предотвращают размножение бактерий. Также полезны светоотражающие вставки и ленты для повышения заметности в условиях плохой видимости.

Для работников в жарких условиях важно избегать неприятных запахов: ткани с антибактериальной обработкой предотвращают размножение бактерий. Также полезны светоотражающие вставки и ленты для повышения заметности в условиях плохой видимости. Конструктивные решения. Вентиляционные замки (pit zips), сетчатые панели на спине или под мышками, регулируемые застежки позволят оптимизировать уровень проветривания. Светлые цвета робы отражают солнечное излучение и снижают воспринимаемую температуру.

Вентиляционные замки (pit zips), сетчатые панели на спине или под мышками, регулируемые застежки позволят оптимизировать уровень проветривания. Светлые цвета робы отражают солнечное излучение и снижают воспринимаемую температуру. Уход и хранение. Синтетические и смешанные ткани лучше всего стирать при температуре до +40 °C в деликатном режиме, без агрессивных отбеливателей. Для сохранения UPF-защиты избегайте сушки на прямых солнечных лучах. Также стоит отметить, что лучше выбирать рабочую одежду высокого качества, поскольку такие изделия выдерживают больше стирок и обработок.

На сайте компании Север-Спецодежда вы можете найти сертифицированные товары с документальным подтверждением качества.

Зима

В холодное время года задача одежды — удержать тепло, блокировать холодный ветер и отталкивать влагу.

Базовый слой (термобелье). Использование полипропилена, мериносовой шерсти или разработок из Coolmax обеспечивает быстрый отвод пота, предотвращает переохлаждение и создает сухой микроклимат.

Использование полипропилена, мериносовой шерсти или разработок из Coolmax обеспечивает быстрый отвод пота, предотвращает переохлаждение и создает сухой микроклимат. Средний слой (утеплитель). Флисовые изделия, синтетические утеплители PrimaLoft, Thinsulate или натуральный пух в комбинации с гипоаллергенными мембранами сохраняют тепло при минимальном весе. Важно учитывать компрессионные свойства и воздухопроницаемость.

Флисовые изделия, синтетические утеплители PrimaLoft, Thinsulate или натуральный пух в комбинации с гипоаллергенными мембранами сохраняют тепло при минимальном весе. Важно учитывать компрессионные свойства и воздухопроницаемость. Внешний слой (ветрозащита и водоотталкивание). Мембраны softshell и hard-shell с DWR-покрытием (“Durable Water Repellent”) отталкивают дождь и снег. Для экстремальных условий выбирайте мембраны GORE-TEX с водонепроницаемостью от 10 000 мм водяного столба.

(ветрозащита и водоотталкивание). Мембраны softshell и hard-shell с DWR-покрытием (“Durable Water Repellent”) отталкивают дождь и снег. Для экстремальных условий выбирайте мембраны GORE-TEX с водонепроницаемостью от 10 000 мм водяного столба. Герметичность и посадка. Регулируемые капюшоны, эластичные манжеты и уплотненные швы с водостойкими молниями обеспечивают надежную защиту от ветра и влаги.

Регулируемые капюшоны, эластичные манжеты и уплотненные швы с водостойкими молниями обеспечивают надежную защиту от ветра и влаги. Дополнительные аксессуары. Утепленные перчатки с гелевым наполнителем, балаклавы, бафы и утепленные носки помогут сохранить тепло конечностей при минусовых температурах. Обувь с мембраной и противоскользящей подошвой гарантирует устойчивость на скользких поверхностях.

Утепленные перчатки с гелевым наполнителем, балаклавы, бафы и утепленные носки помогут сохранить тепло конечностей при минусовых температурах. Обувь с мембраной и противоскользящей подошвой гарантирует устойчивость на скользких поверхностях. Уход и сертификация. Храните зимнюю спецодежду в сухом месте, периодически обновляйте DWR-обработку и придерживайтесь рекомендаций производителя. Проверяйте маркировку EN 342 (защита от холода) и EN 343 (защита от дождя/снега).

Инновации и тренды

Современные производители активно внедряют смарт-ткани с Phase Change Materials, которые отдают тепло при перегреве и накапливают его в холод. Экологические волокна на основе переработанного пластика и бамбука сохраняют свойства дыхания и повышают устойчивость материалов.

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