Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Потери РФ на 13 июня: ВСУ уничтожили 1220 оккупантов и более 40 артсистем

російський танк
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1220 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также уничтожено более 40 единиц артиллерийских систем, в том числе три реактивные системы залпового огня.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 13 июня 2025 года:

  • личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек,
  • танков – 10 934 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 22 791 (+5) ед.,
  • артиллерийских систем – 29105 (+42) ед.,
  • РСЗО – 1416 (+3) ед.,
  • средств ПВО – 1184 ед.,
  • самолетов – 416 ед.,
  • вертолетов – 337 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72) ед.,
  • крылатых ракет – 3337 ед.,
  • кораблей/катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106) ед.,
  • специальной техники – 3 914 ед.
Читайте также
События ночи 13 июня: удары Израиля по Ирану и взрывы в Крыму
Главные новости за ночь 13 июня: подборка актуальных событий

По словам начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько, за прошедшие сутки вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Херсонской общины. Под огнем российской авиации, артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Инженерное, Надднепрянское, Садовое и Комышаны.

Ночью по Днепропетровской области россияне обстреливали с дронов и артиллерии, а также нанесли ракетный удар по Межирицкой общине Павлоградского района. Там повреждены четыре многоквартирных дома и шесть автомобилей. Под ракетной атакой оказалась и Петропавловская община в Синельниковском районе. Взрывами повреждены 14 частных домов и автомобиль. Никопольский район враг обстрелял с помощью дронов и артиллерии. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Нигде не было погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь