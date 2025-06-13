Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Крыму: целью дронов могли быть военные аэродромы

вибух у Криму

Взрывы в Крыму раздавались в течение всей ночи — россияне заявляют об атаке ударных дронов.

Об этом сообщает телеграм-канал Крымский ветер.

Взрывы в Крыму 13 июня: что известно

Сейчас смотрят

Так, местные жители сообщали о звуках дронов и взрывах в Симферополе. Взрывы также слышали в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Феодосии. Взрывы были над Саками, Новофедоровкой, Качей. Громко было над Алуштой.

Предварительно известно, что целью ударных дронов были российские военные аэродромы: Саки, Гвардейское и Кировское.

По данным российского Минобороны, за ночь над Россией и оккупированным Крымом якобы сбито 125 ударных дронов: непосредственно над полуостровом — 70 беспилотников, семь БпЛА — над акваторией Черного моря.

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеКрым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь