Взрывы в Крыму: целью дронов могли быть военные аэродромы

Взрывы в Крыму раздавались в течение всей ночи — россияне заявляют об атаке ударных дронов.

Об этом сообщает телеграм-канал Крымский ветер.

Взрывы в Крыму 13 июня: что известно

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Так, местные жители сообщали о звуках дронов и взрывах в Симферополе. Взрывы также слышали в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Феодосии. Взрывы были над Саками, Новофедоровкой, Качей. Громко было над Алуштой.

Предварительно известно, что целью ударных дронов были российские военные аэродромы: Саки, Гвардейское и Кировское.

По данным российского Минобороны, за ночь над Россией и оккупированным Крымом якобы сбито 125 ударных дронов: непосредственно над полуостровом — 70 беспилотников, семь БпЛА — над акваторией Черного моря.

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