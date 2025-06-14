Диалог США с РФ напоминает теплый разговор: Зеленский подчеркнул необходимость изменения тональности

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговор между США и Россией сейчас выглядит слишком мягким. По его словам, это только играет на руку диктатору Владимиру Путину, который не собирается заканчивать войну.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Зеленский прокомментировал диалог США с РФ

— Диалог Америки с русскими напоминает теплую беседу. Я не считаю, что таким настроением Путина можно остановить, наоборот — ему это нравится. И считаю, что изменение тональности должно быть. Путин должен понять, что Америка будет идти, будет помогать Украине, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что очень неприятно и несправедливо то, что США подают сигналы о сокращении помощи Украине и то, что Киев ставят на один уровень с Москвой, хотя именно Кремль является агрессором, который начал войну и не хочет ее заканчивать.

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Владимир Зеленский говорит, что остановить Путина без помощи США будет очень сложно.

Как отметил президент, Путин не хочет заканчивать войну, “но он должен показать президенту Трампу позитив”, чтобы избежать введения санкций. Поэтому российский диктатор сегодня притворяется, что готов к решению войны дипломатическим путем, но на самом деле это лишь способ избежать новых ограничений.

Зеленский напомнил, что в России общество находится под сильным влиянием пропаганды. Кроме того, военная промышленность, по неофициальным данным, получает $300 млрд ежегодно.

Он сказал, если Трампу удастся посадить Путина за стол переговоров и остановить — это будет прекрасно.

— Но это будет в любом случае полупобеда. Потому что все так разогнано у Путина, что: либо через некоторое время он вернется, либо объект агрессии будет изменен, а мы не желаем никому войны, — добавил Зеленский.

Источник : Офис президента

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