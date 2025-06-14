Обмены пленными продолжатся еще на следующей неделе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен пленными, подчеркнув важность возвращения домой украинских защитников.

Зеленский прокомментировал обмен пленными

— Сегодня еще один обмен, уже четвертый за эту неделю. Очень важно — мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров — армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты, — сообщил президент в вечернем обращении 14 июня.

По словам Зеленского, во время обмена удалось освободить защитников Мариуполя, в частности тех, кто защищал Азовсталь и воевал на других направлениях фронта. Многие из них находились в российском плену с 2022 года.

— Они уже дома, уже в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после жестких условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые, — отметил президент.

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Украина продолжает работать, чтобы вернуть всех, кто еще находится в российском плену.

— Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере, такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались, — добавил Зеленский.

Напомним, 14 июня состоялся обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. В Украину вернулись военные ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также представители терробороны, ССО, морской пехоты, десантно-штурмовых и механизированных подразделений.

Среди них также есть защитники, которые считались пропавшими без вести, в частности защитники Мариуполя.

Источник: Владимир Зеленский

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