Потери РФ на 14 июня: ликвидировано еще 1130 оккупантов и десятки единиц техники

Потери РФ на 14 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 207-е сутки полномасштабной войны достигли 1 002 690 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 14 июня 2025

личного состава — около 1 002 690 (+1130) человек;

танков — 10 937 (+3);

боевых бронированных машин — 22 798 (+7);

артиллерийских систем — 29 157 (+52);

РСЗО — 1 417 (+1);

средств ПВО — 1 185 (+1);

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 586 (+79);

крылатых ракет — 3 337;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 928 (+107);

специальной техники — 3 914.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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