Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 14 июня: ликвидировано еще 1130 оккупантов и десятки единиц техники
Потери РФ на 14 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 207-е сутки полномасштабной войны достигли 1 002 690 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 14 июня 2025
- личного состава — около 1 002 690 (+1130) человек;
- танков — 10 937 (+3);
- боевых бронированных машин — 22 798 (+7);
- артиллерийских систем — 29 157 (+52);
- РСЗО — 1 417 (+1);
- средств ПВО — 1 185 (+1);
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 586 (+79);
- крылатых ракет — 3 337;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 928 (+107);
- специальной техники — 3 914.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.