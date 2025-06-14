Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
На войне погиб мастер спорта Украины и тренер Никита Козубенко
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 14 июня: ликвидировано еще 1130 оккупантов и десятки единиц техники

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Потери РФ на 14 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 207-е сутки полномасштабной войны достигли 1 002 690 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 14 июня 2025

  • личного состава — около 1 002 690 (+1130) человек;
  • танков — 10 937 (+3);
  • боевых бронированных машин — 22 798 (+7);
  • артиллерийских систем — 29 157 (+52);
  • РСЗО — 1 417 (+1);
  • средств ПВО — 1 185 (+1);
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 586 (+79);
  • крылатых ракет — 3 337;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 928 (+107);
  • специальной техники — 3 914.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 14 июня 2025 — ситуация на фронте
Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь