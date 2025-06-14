Зеленский может встретиться с Трампом на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует личную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита G7, который состоится 15-17 июня в Канаде.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, сообщает корреспондент Суспільного.

Зеленский планирует встретиться с Трампом

Президент рассказал, что между сторонами сейчас ведутся переговоры по организации этой встречи.

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Среди тем, которые он хочет обсудить с Трампом: мирные переговоры, санкции против России и экономические договоренности.

— Что касается санкций Соединенных Штатов Америки (против России, — Ред.), я надеюсь это лично обсудить с президентом Трампом. Потому что в параллельных треках США на уровне сенаторов, конгрессменов коммуницируют с руководством Европейского Союза, чтобы были похожие пакеты санкций, — сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина ведет переговоры с США о закупке оружия. И этот вопрос, по его словам, также требует договоренностей на уровне президентов.

— У нас есть сильный пакет, который мы хотим купить у американской стороны. Об этом пакете мы можем договориться только на уровне президентов. И это пакет о закупке некоторого оружия, — добавил Зеленский.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщал о возможной встрече Зеленского с Трампом на полях саммита G7 в Канаде. По его словам, украинская делегация, которую он возглавлял во время визита в Вашингтон, работала над этими переговорами.

Источник : Суспільне

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