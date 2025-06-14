Зеленский о Patriot от Израиля: Украина эту систему еще не получила

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украине пообещали предоставить старые модели систем ЗРК Patriot. Одну из них Израиль передал США для восстановления, но в Украину ее еще не отправили.

Об этом он заявил во время общения с журналистами 13 июня.

Получит ли Украина ЗРК Patriot от Израиля

По его словам, еще до нападения ХАМАСа на Израиль договаривался с премьер-министром Беньямином Нетаньяху о том, что Украина сможет купить системы Барак-8.

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— Но потом началось это нападение, и мы не получили соответствующие вещи. Не было смысла говорить, поскольку они занимались собой, — пояснил глава государства.

А потом, как отметил Зеленский, Украина получила информацию, что может рассчитывать на какие-то старые модели ЗРК Patriot — часть из них была именно в Израиле, но они нуждались в восстановлении.

— Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать. Мы рассчитывали на четыре. Кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра. Но в конце концов одна система была передана Израилем США для восстановления. Мы эту систему на территории Украины еще не видели, — добавил Владимир Зеленский.

Несколько дней назад в Израиле опровергли информацию своего посла в Украине Михаила Бродского о якобы передаче Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.

В МИД заявили, что Иерусалим не принимал решение о предоставлении Украине этих систем.

Бродский говорил об установках Patriot, которые Израиль получил от США еще в 1990-х годах во время войны в Персидском заливе. Тогда они помогали защищать страну от иракских ракет.

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