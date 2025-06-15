Силы обороны поразили позиции РФ на Донеччине: уничтожены БК, техника и оккупанты
Украинские пограничники показали видео попадания по позициям россиян в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены вражеский склад боеприпасов, техника и личный состав противника.
Пограничники уничтожили склад боеприпасов врага в Донецкой области
Видео обнародовало подразделение Феникс, входящее в состав пограничной бригады Помста.
На нем зафиксированы фрагменты боевой работы украинских бойцов в Донецкой области.
— Горящий вражеский склад с БК, эпическая погоня за мотоциклистом, разминирование FPV-засад, – прокомментировали кадры бойцы.
На видео также зафиксировано уничтожение пикапа российских войск, одного из оккупантов и нескольких FPV-дронов противника.
Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла более тысячи военных в боях против Украины.
Силы обороны Украины также уничтожили 33 артиллерийские системы, 123 вражеских дрона и 89 единиц автотехники.
С начала полномасштабного вторжения потери РФ уже превысили один миллион человек.Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла более тысячи военных в боях против Украины.
Силы обороны Украины также уничтожили 33 артиллерийские системы, 123 вражеских дрона и 89 единиц автотехники.
С начала полномасштабного вторжения потери РФ уже превысили один миллион человек.