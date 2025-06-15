Украинские пограничники показали видео попадания по позициям россиян в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены вражеский склад боеприпасов, техника и личный состав противника.

Пограничники уничтожили склад боеприпасов врага в Донецкой области

Видео обнародовало подразделение Феникс, входящее в состав пограничной бригады Помста.

На нем зафиксированы фрагменты боевой работы украинских бойцов в Донецкой области.

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— Горящий вражеский склад с БК, эпическая погоня за мотоциклистом, разминирование FPV-засад, – прокомментировали кадры бойцы.

На видео также зафиксировано уничтожение пикапа российских войск, одного из оккупантов и нескольких FPV-дронов противника.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла более тысячи военных в боях против Украины.

Силы обороны Украины также уничтожили 33 артиллерийские системы, 123 вражеских дрона и 89 единиц автотехники.

С начала полномасштабного вторжения потери РФ уже превысили один миллион человек.Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла более тысячи военных в боях против Украины.

Силы обороны Украины также уничтожили 33 артиллерийские системы, 123 вражеских дрона и 89 единиц автотехники.

С начала полномасштабного вторжения потери РФ уже превысили один миллион человек.

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