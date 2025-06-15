Украина вернула почти 5 тысяч тел погибших за неделю – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что за последнюю неделю российская сторона передала Украине почти пять тысяч тел погибших. Это происходит в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Украина вернула почти пять тысяч тел погибших

В воскресенье, 15 июня, российская сторона передала Украине 1 200 погибших. В целом, как сообщил Умеров, за эту неделю было возвращено 4 812 тел.

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Министр добавил, что возвращение тел погибших в рамках стамбульских договоренностей продолжается.

— Впереди — важный и ответственный этап идентификации. Это сложная и деликатная работа, которая дает возможность каждой семье получить ответы, — добавил глава оборонного ведомства.

Он также выразил благодарность всем, кто привлечен к этой гуманитарной миссии.

Добавим, что 15 июня был завершен этап обмена телами погибших с помощью железной дороги. В Службе безопасности Украины сообщили, что следующие этапы будут проходить с помощью автотранспорта, согласно стамбульским договоренностям.

Источник : Минобороны

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