Из опасных территорий Сумщины выехали 60% жителей – ОВА

В период с 9 по 15 июня из приграничных общин Сумской области эвакуировались более 400 человек, 26 из них – дети. Об этом сообщила Сумская ОВА.

Продолжается эвакуация из приграничных районов Сумщины

По информации ОГА, большинство эвакуированных людей – жители Сумского и Шосткинского районов.

Всего эвакуационным мерам подлежат жители 213 населенных пунктов региона. Из опасных территорий уже выехали более 60% местного населения.

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В то же время в 60 селах, где эвакуация еще продолжается, все жители уже покинули свои дома.

По данным Генерального штаба ВСУ, 15 июня российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Сумской области из артиллерии и минометов.

Под обстрел попали Великая Писаревка, Турья, Высокое, Проходы, Белая Береза, Сосновка, Бруски и Покровка. Кроме того, по селу Петрушовка противник нанес авиационный удар.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 июня заявил, что ситуация на Сумском направлении остается напряженной, но контролируемой. Украинские силы остановили наступление противника.

В течение первой недели июня почти 900 человек были вывезены из приграничных районов Сумщины в более безопасные территории.

В проведении эвакуации участвовали районные военные администрации, спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

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