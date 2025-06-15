Завершено использование железной дороги для репатриации тел погибших защитников – СБУ

Сегодня, 15 июня, Украина завершила этап обмена телами по железной дороге. Следующие этапы будут проходить с автотранспортом – в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вернули тела на Родину

Украина завершила этап репатриационных мероприятий с использованием железнодорожного транспорта 15 июня, что позволило в ускоренном режиме доставить тела 1 200 погибших защитников в учреждения в разных регионах для дальнейшей идентификации.

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Репатриационные мероприятия стали результатом совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, сотрудников центрального управления ЦВС ВСУ, ГУР и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Непосредственное участие в подготовке и реализации мероприятий по репатриации приняли правление Укрзализныци и специалисты Юго-Западной железной дороги. В ближайшее время следователи совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Напомним, что возвращение тел наших граждан продолжалось с 11 июня.

В частности, сегодня, 15 июня, вернули еще 1 200 тел погибших граждан Украины, в том числе военнослужащих, согласно договоренностям в Стамбуле.

Российская сторона подтвердила, что репатриированные тела принадлежат украинским гражданам, включая военных.

Фото: Координационный штаб

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